Времето изненада и проф. Рачев. Какво ни чака до дни?

Времето успя да изненада дори топ климатолога проф. Георги Рачев. Бруталният студ, който той очакваше ни подмина. „Европейският модел беше брутален за събота и неделя със студ и повсеместни валежи, но нещата се промениха – стана по-топло“, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„По всяка вероятност на Великден евентуално валежи ще има в югоизточната част на България. Над останалата част ще бъде ясно“, каза още той, оставяйки си вратичката, че "на Великден нищо не е сигурно".

Температурите в полунощ в събота срещу неделя ще варират между 3 и 5 градуса, ще има и лек вятър. Климатологът посъветва да си вземе и чадър за всеки случай.

Вчера на връх Ботев е отбелязан рекорд с 340 см височина на снежната покривка. Абсолютният максимум е на хижа на Вихрен – 472 см през 1963 г.

„Малко ще се забави този студен фронт, който преминава през България и днес времето ще остане приятно, но с повече облаци. Вчера в Сандански и Видин температурите достигнаха до 26-27 градуса“, посочи проф. Рачев.

Петък може да се окаже, че ще е най-студеният ден през четирите празнични дни, които ни очакват. Максималните температури ще са между 10 и 14 градуса. Ще е хладно и в събота.

„Продължава с всеки изминал ден прогнозата да става по-топла с наближаването на Великден. Слушайте прогнозата, защото все още не всичко е абсолютно ясно“, допълни Георги Рачев.

В неделя не трябва да вали, ще започне затопляне, което ще продължи до 20 април.

„Следващия четвъртък ще се оформи нов циклон, който ще засегне Балканския полуостров и ще завали отново“, поясни климатологът.

„Важното е, че засега избягахме мразове, слани и снегове в ниското, което е добре за агробизнеса“, допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com