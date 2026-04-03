Проф. Рачев стресна с прогноза за Великден

В началото на април страната се намира в период на по-хладно време, като температурите са с около 3 градуса под климатичната норма за месеца (между 8 и 13°C). Тази тенденция обаче постепенно ще се промени още от днес, даде прогнозата си топ климатологът проф. Георги Рачев.

Очаква се започване на по-осезаемо затопляне, което ще се засили в началото на следващата седмица. Във вторник и сряда температурите ще достигнат стабилни пролетни стойности, като на места ще надхвърлят 19–22°C. Периодът ще бъде съпроводен с повече слънце и значително по-малко валежи, като се очертават 5–6 дни с по-сухо и приятно време.

За предстоящата Цветница – 5 април, прогнозата е благоприятна – очаква се топло и сухо време, подходящо за празнични дейности на открито.

След средата на седмицата обаче ще започне нова промяна. От четвъртък се очаква постепенно понижение на температурите, свързано с нахлуване на по-хладен въздух от североизток. Това ще върне типично пролетната динамика – редуване на по-топли и по-хладни дни с вероятност за валежи.

По отношение на великденските празници прогнозата все още остава несигурна. Според текущите данни времето може да бъде по-хладно – с температури около 10–14°C в страната – и с вероятност за дъжд. В нощта срещу празника в София температурите може да се понижат до около 0°.

В планините снежната покривка остава значителна, особено над 1800–2000 метра, като на връх Ботев има вероятност да бъде достигнат рекорден снежен максимум. Въпреки това, с предстоящото затопляне, снегът на по-ниски височини постепенно ще започне да се топи.

България навлиза в типичен за април период – динамично време с редуване на топли и студени вълни, но без екстремни явления, обобщи в "Тази сутрин" климатологът.

