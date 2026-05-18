Скандално! Хазартен бос краде „Бангаранга“ на Дара под носа ѝ

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е приела официална заявка за регистрация на марката „BANGARANGA“ на 17 май. Изненадващият устрем за присвояване на името на победната песен от „Евровизия 2027“ взриви социалните мрежи. Адвокат Диана Попова потвърди новината пред медията Darik Business Review, след като проучване в европейските регистри освети опита за патентоване.

Мистерията зад анонимния заявител

Към настоящия момент самоличността на тайнствения купувач остава скрита в системата на патентното ведомство. Според правилата на EUIPO, името на заявителя остава конфиденциално по време на първоначалната обработка на документите. То ще стане публично достояние едва след пълното заплащане на държавните такси и официалното публикуване на марката в бюлетина на съюза.

Специалистите по интелектуална собственост обаче са категорични за едно фундаментално обстоятелство, че заявителят не е Дарина Йотова, изпълнителката на хита няма нищо общо с подаденото заявление и зад атаката най-вероятно стои мащабна хазартна компания.



Опит за бърз профит на гърба на триумфа

Експертите по патентно право коментират, че подобни ходове са класически пример за комерсиален паразитизъм. Веднага след историческата победа на България във Виена, името на песента се превърна в най-търсената дума в Европа. Регистрацията на марката от външно лице, и то в хазартния сектор, вероятно цели разработването на онлайн слот игри, казина или залози, вдъхновени от зарибяващия клубен ритъм на парчето.

Какви са ходовете на Дара и БНТ?

Българският екип и юридическите съветници на Дара разполагат с право на официално възражение. След като марката бъде публикувана от EUIPO, започва да тече законов тримесечен срок, в който истинските автори на проекта могат да оспорят регистрацията поради наличие на недобросъвестност и използване на общоизвестно име.

