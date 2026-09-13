Скандално! Хазартен бос краде „Бангаранга“ на Дара под носа ѝ
Анонимният заявител за патента е обвит в мистерия
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Анонимният заявител за патента е обвит в мистерия
Бивш шеф на патентното ведомство направи разкрития
Комплексът пресъздава автентичната атмосфера, начин на живот и обичаи на най-древния народ по българските земи – траките
Фирмата е подала заявление в патентното ведомство на Китай
Бюрото за патенти и търговски марки на САЩ отхвърли молбата на певицата
Новаторската технология беше от решаващо значение за разработването на собствената иРНК ваксина за Covid-19, казват от компанията
В предложението на 60-те държави се предвижда отмяната на патентите да важи за 3 години
Учени от технологичния университет "Чалмерс" в Гьотеборг са го създали
Херцозите на Съсекс с поредни затруднения в САЩ
Британците имат напредък по темата и най-вероятно от там ще дойде позитивен резултат
Вирусът е бил изпуснат по време на развойната дейност на територията на Китай, смята наш адвокат
Старозагорска компания, която се занимава с технически приложения и анализи на дроновете, е патентовала у нас и в САЩ супердрон. Наречен е с латинскот...
Японската фирма "Сони" е разработила контактни лещи, способни да записват видео, с които кандидатства за патент, съобщава в. "Дейли мейл", цитирани то...
През последната една година Samsung патентоваха редица технологии, които до сега сме виждали само в научната фантастика. Последното чудато нещо, което...
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди въвеждането на патентен данък върху таксиметровите превози. Всяка община ще решава каква ставка да въведе за...
Разрешенията за извършване на дейността ще се дават за срок от една година Патентен данък от 400 лв. до 1000 лв. ще се плаща за всяко такси. Конкретн...
Американската компания "Епъл" загуби дело за незаконно използване на чужди патенти, което може да й коства 862 млн. долара, предаде Ройтерс. Адвокати...
Волейболният клуб на ЦСКА представи новата си марка минерална вода - "100 сърца за ЦСКА". Чрез новия си патент от волейболния отбор се надяват да прод...
Внасяме годишно 10 млн. в хазната, а парите за заплати не стигатПо света изобретения регистрират фирмите, у нас - ентусиасти, казва проф. Камен Весели...
Сеул/Сан Франциско. Samsung Electronics и Apple Inc (AAPL.O) обявиха, че са се съгласили да се откажат от всички съдебни спорове за патенти извън Съед...