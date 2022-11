Разплакаха Марая Кери, отказаха й много голямо желание

Бюрото за патенти и търговски марки на САЩ отхвърли молбата на певицата Марая Кери да патентова прозвището "Кралицата на Коледа". Мотивите за отказа са, че искането на екипа на Кери може да й позволи да "монетизира" празника и така лично да се облагодетелства.

Популярната коледна песен от 1994 г. превърна Марая Кери в синоним за празничните дни. Всяка година, месец преди коледните празници, тя оглавява всички музикални класации с вечния си хит „All I want for Christmas is you” ("Всичко, което искам за Коледа, си ти").

Компанията на певицата кандидатства за търговска марка върху прозвищата "Кралицата на коледа" и "Принцесата на Коледа" още миналата година, но друг изпълнител заведе съдебно дело, за да блокира исканията на Кери.