Левски пред ключов трансфер. Веласкес се произнася за Димо Кръстев

Усилията на ръководството на Левски в момента са насочени към взимането на халф. През седмицата те вече освободиха един играч от тази зона – нигериеца Клемент Икенна. На изхода е и друг полузащитник. Това е словакът Патрик Мислович. С него също се водят преговори за разтрогване по взаимно съгласие. Такава бе раздялата с Икенна. Сините вече са влезли в контакт с алжирски халф. И се очаква скоро да има яснота дали той ще пристигне на „Георги Аспарухов“.

Последният входящ трансфер на столичани бе на плеймейкъра Мазир Сула, който постепенно влиза във форма, след като по време на подготовката не бе тренирал с отбор.

Много скоро пък треньорът на Левски Хулио Веласкес ще се произнесе дали клубът да предложи договор на Димо Кръстев. 22-годишният играч на Фиорентина близо година лекуваше контузия на коляното. В края на миналата седмица той започна пробен период на „Герена“, припомня „Тема Спорт“.

