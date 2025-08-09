Идея за закуска! Пухкави и бързи мекички

Уикенда е време да се поглезим. Ако се чудите какво да приготвите за закуска, с мекички няма да сгрешите.

Необходими продукти:

- брашно - 600 г

- яйца - 2 бр.

- кисело мляко - 250 г

- вода - 0. 5 ч.ч. топла

- сода бикарбонат - 0. 5 ч.л.

- сол - 0. 5 ч.л.

- олио - за пържене

- пудра захар - за поръсване

Начин на приготвяне:

В купа пресейте брашното. В друга купа разбийте яйцата с вилица, добавете киселото мляко, топлата вода, солта и содата, разбъркайте до еднородна смес и оставете да шупне.

След това към тях добавяйте от брашното на части и бъркайте. Накрая замесете меко тесто, когато тестото спре да лепи по ръцете, спрете да добавяте от брашното. Оставете тестото в намаслена с олио купа за 20 минути, да почине.

През това време, в тиган загрейте малко повече от 0. 5 см олио на силен огън. След като олиото нагрее, намалете огъня на умерен. От тестото оформете топчета колкото голямо яйце, и с пръсти разтеглете всяко едно от тях на не много тънка кора. Пържите мекиците от двете страни до златисто.

Източник: Gotvach.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com