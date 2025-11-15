ДА! На българската храна

Идея за закуска! Неустоими родопски колац, които ще свършат до минути

15 ное 25 | 7:19
261
Фатме Мустафова

Чували ли сте за Родопски колаци? Те доста наподобяват така известния панкейк. Ето една лесна рецепта за тях:

Необходими продукти:

  • яйца - 2 броя

  • кисело мляко - 1 кофичка високопроцентно

  • брашно - около 500 г

  • сода - 1 к.л. пълна бикарбонат

  • сол - 1 ч.л.равна

  • захар - 1 ч.л.

    Начин на приготвяне:

  • Разтворете содата в киселото мляко. Добавете солта, захарта, разбъркайте постепенно с брашното и накрая чукнете яйцата. Трябва да се получи по-гъсто кексово тесто, като при нужда се добавя още малко брашно. Оставете да престои за 10 минути.

  • Загрейте сач или тефлонов тиган, капнете няколко капки мазнина и изсипете непълен черпак от сместа. Не я разстилайте като палачинка, а само я изравнете леко отгоре.

  • Готовите колаци се обръщат да се изпекат и от другата страна. Още топли се мажат с масло и се поднасят с мед, сладко или гарнитура по желание.

Източник: Gotvach.bg

Автор Фатме Мустафова

