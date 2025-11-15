Идея за закуска! Неустоими родопски колац, които ще свършат до минути

Чували ли сте за Родопски колаци? Те доста наподобяват така известния панкейк. Ето една лесна рецепта за тях:

Необходими продукти:

яйца - 2 броя

кисело мляко - 1 кофичка високопроцентно

брашно - около 500 г

сода - 1 к.л. пълна бикарбонат

сол - 1 ч.л.равна

захар - 1 ч.л. Начин на приготвяне:

Разтворете содата в киселото мляко. Добавете солта, захарта, разбъркайте постепенно с брашното и накрая чукнете яйцата. Трябва да се получи по-гъсто кексово тесто, като при нужда се добавя още малко брашно. Оставете да престои за 10 минути.

Загрейте сач или тефлонов тиган, капнете няколко капки мазнина и изсипете непълен черпак от сместа. Не я разстилайте като палачинка, а само я изравнете леко отгоре.

Готовите колаци се обръщат да се изпекат и от другата страна. Още топли се мажат с масло и се поднасят с мед, сладко или гарнитура по желание.

Източник: Gotvach.bg

