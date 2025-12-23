Ароматна содена питка с кръст за Бъдни вечер

Содената питка с кръст е неизменна част от трапезата на Бъдни вечер, символ на вяра, дом и благословия. Приготвена с любов и скрит късмет, тя събира семейството и носи надежда за здрава и плодородна година.

Содена питка

Продукти: 2 и 1/2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. сода за хляб, 1 с.л. оцет, 3 с.л. олио, паричка и върбова клонка

Приготвяне: Содата се погасява в оцета. Брашното се пресява и се прави кладенче. В него се слагат солта и олиото и при бавно добавяне на 1 ч.ч. хладка вода се замества меко тесто. Овалва се в брашно и почива 10 минути. В тестото се върбовата клонка, завита във фолио. В намазана с олио тавичка с ръце се оформя питка, като се оставя малко тесто за украса. С вилица се набожда цялата питка, за да не се пукне. От оставеното тесто с намазнени ръце се прави кръст отгоре върху питката. Намазва се с олио и се пече 30-35 минути на 180 С. Като се извади от фурната, се напръсква с вода и се завива с кърпа, за да омекне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com