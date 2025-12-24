ДА! На българската храна

Най-вкусните джинджифилови сладки. Тайният трик, за да останат меки

Цялото семейство може да се включи в приготовлението им

Най-вкусните джинджифилови сладки. Тайният трик, за да останат меки
24 дек 25 | 8:59
Мира Иванова

🎄Коледна магия в кухнята

Приготвянето на джинджифилови сладки е ритуал, който събира поколения. Вие можете да превърнете кухнята в топло място за усмивки, аромат на мед и канела, и малки ръце, които оформят сладки с въображение. Нека всеки се включи – децата да изрежат форми, бабите да поръсят с канела, а вие да следите фурната. А за да останат меки, има един таен трик - резенче ябълка в кутията, в която ще ги съхранявате.

🍪 Необходими продукти:

  • 280 г брашно (може и пълнозърнесто)

  • 110 г мед

  • 50 г кафява захар

  • 1 яйце

  • ½ ч.л. канела

  • ½ ч.л. джинджифил на прах

  • ¼ ч.л. индийско орехче

  • ½ ч.л. бакпулвер

  • 1 ч.л. ванилия или есенция ром

  • 100 г меко масло

👩‍🍳 Начин на приготвяне:

  1. В голяма купа разбийте маслото със захарта до пухкава смес.

  2. Добавете меда, яйцето, ванилията и подправките. Разбъркайте добре.

  3. Смесете брашното с бакпулвера и го добавете постепенно към течната смес.

  4. Омесете меко тесто. Ако лепне, добавете още малко брашно.

  5. Оставете тестото да почине 30 минути в хладилник.

  6. Разточете на 5 мм дебелина и изрежете форми – звездички, елхи, сърца.

  7. Подредете върху хартия за печене и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 8–10 минути.

  8. Оставете да изстинат и украсете по желание с глазура, шоколад или пудра захар.

✨ Съвети за още мекота и аромат

  • Добавете щипка сол – тя подчертава сладостта.

  • За по-мек резултат, не препичайте сладките – изваждайте ги, когато краищата леко порозовеят.

  • Съхранявайте в кутия с резен ябълка – така остават меки дни наред.

Автор Мира Иванова

