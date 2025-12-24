Най-вкусните джинджифилови сладки. Тайният трик, за да останат меки

🎄Коледна магия в кухнята
Приготвянето на джинджифилови сладки е ритуал, който събира поколения. Вие можете да превърнете кухнята в топло място за усмивки, аромат на мед и канела, и малки ръце, които оформят сладки с въображение. Нека всеки се включи – децата да изрежат форми, бабите да поръсят с канела, а вие да следите фурната. А за да останат меки, има един таен трик - резенче ябълка в кутията, в която ще ги съхранявате.
🍪 Необходими продукти:
280 г брашно (може и пълнозърнесто)
110 г мед
50 г кафява захар
1 яйце
½ ч.л. канела
½ ч.л. джинджифил на прах
¼ ч.л. индийско орехче
½ ч.л. бакпулвер
1 ч.л. ванилия или есенция ром
100 г меко масло
👩🍳 Начин на приготвяне:
В голяма купа разбийте маслото със захарта до пухкава смес.
Добавете меда, яйцето, ванилията и подправките. Разбъркайте добре.
Смесете брашното с бакпулвера и го добавете постепенно към течната смес.
Омесете меко тесто. Ако лепне, добавете още малко брашно.
Оставете тестото да почине 30 минути в хладилник.
Разточете на 5 мм дебелина и изрежете форми – звездички, елхи, сърца.
Подредете върху хартия за печене и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 8–10 минути.
Оставете да изстинат и украсете по желание с глазура, шоколад или пудра захар.
✨ Съвети за още мекота и аромат
Добавете щипка сол – тя подчертава сладостта.
За по-мек резултат, не препичайте сладките – изваждайте ги, когато краищата леко порозовеят.
Съхранявайте в кутия с резен ябълка – така остават меки дни наред.
