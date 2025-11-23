Най-крехкото пиле с хрупкава коричка! Един трик и две тайни съставки

Искате бърза, лесна и вкусна вечеря за цялото семейство? Предлагаме ви уникална рецепта за най-крехкото печено пиле с хрупкава коричка. За да се случи това има един прост трик и две тайни съставки, които трябва да спазите - резенчета лимон и мащерка /или розмарин/.
Необходими продукти:
- 1 цяло пиле (около 1.5 кг)
- 2 с.л. зехтин или масло
- 1 ч.л. сол
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. чесън на прах
- 1 лимон, нарязан на четири
- Няколко стръка прясна мащерка или розмарин
Начин на приготвяне:
- Подготовка – Загрейте фурната на 220°C. Подсушете пилето добре с кухненска хартия – това е ключът към хрупкавата кожа.
- Овкусяване – Намажете пилето със зехтин или масло. Смесете солта и подправките и втрийте равномерно по цялата повърхност.
- Аромати отвътре – Поставете лимоновите парчета и билките в кухината на пилето.
- Печене – Сложете пилето в тава върху решетка, за да циркулира въздухът. Печете около 60–70 минути, докато кожата стане златиста и хрупкава.
- Почивка – Извадете пилето и го оставете да „почине“ 10 минути преди разрязване – така месото остава крехко и сочно.
Съвет:
За още по-хрупкава кожа, оставете пилето да престои в хладилник за няколко часа без покриване, преди печене.
С тази рецепта всяка вечеря може да се превърне в празник. Простите стъпки и малките тайни – подсушаване, висока температура и ароматни билки – гарантират крехко месо и перфектна хрупкава коричка.
