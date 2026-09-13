Тази германска салата от краставици ще спечели сърцата ви. Рецептата
Комбинацията от краставици, пикантен дресинг от кисело мляко и пресен копър прави това ястие особено вкусно в горещо време
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Комбинацията от краставици, пикантен дресинг от кисело мляко и пресен копър прави това ястие особено вкусно в горещо време
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