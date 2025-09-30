Този омлет беше любим на Елизабет Втора. Вижте рецептата

Яйцата са надежден източник на протеини и богатство от хранителни вещества, което ги прави централна част от наистина вкусното ястие. С толкова много ползи, не е чудно, че

толкова много хора обичат яйцата за закуска.

Лесно е обаче да се зациклим на навика да правим едни и същи бъркани яйца всяка сутрин. Можем да черпим вдъхновение за нови идеи от покойната кралица Елизабет Втора. Оказва се, че тя е обичала да добавя само две прости съставки към яйцата си, които драстично променят вкуса, пише EatingWell.

Хранителният експерт Лиза Стийл, казва, че кралица Елизабет е имала много специфичен начин за готвене на яйца.

„Любимият ми метод е тайната на кралица Елизабет за бъркани яйца.“

Тя обичаше да добавя малко индийско орехче и лимонова кора към бърканите си яйца. Звучи странно, но всъщност е чудесна комбинация, отбелязва Стийл. Диетологът Лий Холмс от своя страна твърди, че е получила рецептата за бъркани яйца на кралицата от приятел, който е готвил за Елизабет преди много години.

„Яйцата могат да бъдат малко безвкусни на вкус, така че

лимоновият сок ги освежава.

Прясно настърганата лимонова кора прави същото тук, добавяйки неочакван цвят, от който всички се нуждаем сутрин“, обясни Стийл. А индийското орехче, казва тя, добавя фина топлина, която перфектно балансира киселинността на кората.

Добавянето на лимонова кора и щипка индийско орехче

към обикновени бъркани яйца сутрин значително подобрява вкуса. Киселината на лимона прави яйцата по-леки и по-ярки, докато индийското орехче добавя уютен, леко пикантен вкус, идеален за есента.

Как да приготвим яйца по рецептата на кралица Елизабет Втора

Разбийте 3 яйца с 1 супена лъжица мляко в купа и подправете със сол. Разтопете 1 супена лъжица масло в малък тиган на среден огън. След като маслото се разтопи, изсипете яйчената смес и намалете котлона на слаб огън, като внимателно разбърквате яйцата с шпатула от време на време, докато почти стегнат.

Когато яйцата са почти готови, добавете чаена лъжичка лимонова кора и щипка индийско орехче, заедно с щипка сол и разбъркайте отново внимателно. Сервирайте с нарязан пресен лук или билки на вкус. Лимонът и индийското орехче се допълват прекрасно: всяко резенче носи цитрусова свежест и ядкови нотки, създавайки уникална и вкусна комбинация.

