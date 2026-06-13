Как да направите най-пухкавите бъркани яйца у дома
Солта и 15 минути чакане се оказват по-важни от мляко, масло или сметана
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Солта и 15 минути чакане се оказват по-важни от мляко, масло или сметана
Не сте използвали тези съставки, за да приготвите бъркани яйца, но трябва да опитате
Важно е вкарате колкото може повече въздух в сместа, за да останат ефирни
Ашколсун на комшиите за тази вкусотия!