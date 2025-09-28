Тези печени картофки са най-вкусните! Вижте рецептата

Печени картофи с бира в плик са много лесни за приготвяне и са перфектното мезе за същото пиво.

Тайната е в специалният дресинг, приготвен с бира, горчица и мед. Ако не разполагате с плик може да ги приготвите в тава или йенско стъкло, но имайте предвид, че с плик стават уникално вкусни, препоръчва Една.бг.

Благодарение на торбичката всички аромати се запазват. Така усещате едновременно сладостта на меда, пикантността на горчицата и аромата на бирата.

Продукти:

1 кг пресни картофи

1/2 връзка копър

3 с.л. зехтин

3 ч.л. горчица

2 ч.л. мед

50 мл светла бира

1 ч.л. мащерка

щипка риган и босилек

сол

2 бр. пликове за печене

Приготвяне:

Загрейте фурната на 200 градуса. Измийте и нарежете картофите на кубчета и добавете няколко щипки сол. Измийте и нарежете копъра на ситно.

В малка купичка смесете нарязания копър, зехтина, горчицата, меда, подправките и разбъркайте. Добавете бирата и отново разбъркайте внимателно. Вземете половината картофи и ги поставете в плик за печене, като внимавате да не го скъсате. Изсипете половината от дресинга, хванете горния край на плика и завъртете плика, така че всички картофи да бъдат овкусени. Направете същото и с останалата част от картофите във втори плик.

След това внимателно затворете плика, като се преди това изкарате въздуха, но все пак оставете малко. Затворете и поставете в тава.

Печете около 30-40 мин. в зависимост от фурната. След около 20-30 мин. пликовете ще се надуят. Извадете тавата и с нож направете малки разрези отгоре. Ако използвате малка фурна следете пликовете да не се надуят много и да докоснат реотаните.

Печете картофите в 2 плика, тъй като така ще станат по-бързо, а и всички картофи ще могат да попият от дресинга.

Внимавайте когато отваряте пликовете, тъй като излиза много гореща пара от тях.

Можете да сложите хартия за печене в тавата, за да избегнете загаряния, ако случайно някой от пликовете протече. При неправилна употреба е възможно и това да се случи.

Най-хубавата част от използването на пликове за печене е, че няма да миете и търкате тави.

