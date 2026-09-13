Тези печени картофки са най-вкусните! Вижте рецептата
Печете картофите в 2 плика, тъй като така ще станат по-бързо
Следете всички новини, анализи и коментари за Плик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Печете картофите в 2 плика, тъй като така ще станат по-бързо
Тече разследване
Кметът е попаднал в капан, повален на земята
Всички присъстващи народни представители гласуваха с "въздържал се"
Отпадат и наградите за решаване на важни задачи
Катинов каза, че на този етап се работи много усилено по тази тема, с работна група
Станах инициатор на дискусия за правосъдието, каза служебният министър
Пламен Узунов помогнал на Петко Петков да му трансплантират черен дроб
Той се свърза с полицията, съобщиха от СДВР
СДВР издирва собственика на изгубена голяма сума пари
Пощенски плик с надпис "Сирак Скитник - първи ръководител на радио София" и марка с неговия образ ще бъде валидиран в Сливен. Проявата е насрочена за...
В чешкото министерство на финансите е получен пощенски плик с отрова, адресиран до министъра Андрей Бабиш, и това е втори такъв случай за седмица, съо...
Пловдив. Плик с близо 30 хиляди лева е бил откраднат от незаключено порше в Пловдив. Колата е на съпругата на строителния предприемач Паулин Томов, на...