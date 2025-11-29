Три оригинални рецепти с кестени, с които ще разчупите ежедневието

Кестенът е благородният вкус на есента, който превръща всяко ястие – от супа до десерт, в ароматно и уютно преживяване. Ето три оригинални рецепти, които ще разнообразят традиционното ви меню.

Супа с тиква и кестени

Необходими продукти: 500 г почистена тиква, 200 г сварени и обелени кестени, 1 средна глава лук, 30 г краве масло, 700-800 мл зеленчуков бульон или вода, 100 мл готварска сметана, сол, черен пипер и щипка индийско орехче.



Начин на приготвяне: Обелете и нарежете лука на ситно. Задушете го в маслото, докато омекне. Нарежете тиквата на кубчета и я добавете при лука. Гответе 5 минути. Добавете кестените и налейте бульона (или водата). Течността трябва да покрие зеленчуците. Варете на тих огън 15-20 минути, докато тиквата омекне напълно. Свалете тенджерата от котлона и пасирайте сместа до получаване на гладка крем супа. Върнете на котлона, добавете сол, черен пипер и индийско орехче. Изсипете сметаната (ако ползвате) и гответе още 2-3 минути, без да завира. Сервирайте гореща с препечени крутони или с няколко цели кестена за декорация.

Пълнени пилешки гърди с гъби



Необходими продукти: 2 бр. пилешки филета, 100 г сварени и нарязани кестени, 150 г гъби (печурки или кладница), 1 с. л. нарязан магданоз, 50 мл бяло вино, 2 с. л. зехтин или олио, сол, черен пипер.



Начин на приготвяне: Нарежете гъбите на ситно. Загрейте зехтина/олиото и задушете гъбите, докато омекнат и пуснат водата си. Добавете нарязаните кестени и магданоза. Посолете и подправете с черен пипер. Разбъркайте плънката и я дръпнете от котлона. Всяко пилешко филе разрежете по дължина (като джоб), без да го дорязвате докрай. Напълнете джобовете с кестеновата плънка. Запечатайте отвора с клечки за зъби. Загрейте останалата мазнина в тигана и запечатайте филетата от всички страни до златисто. Преместете пилето в тавичка. Изсипете бялото вино в тигана, оставете го да кипне и излейте соса върху месото. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25-30 минути, докато месото е готово.

Шоколадов мус

Необходими продукти: 150 г натурален шоколад, 100 г кестеново пюре, 2 яйца, 50 г краве масло, 2 с. л. пудра захар (за разбиване на белтъците), щипка сол.



Начин на приготвяне: Начупете шоколада на парчета и го разтопете заедно с маслото на водна баня или в микровълнова. Разбърквайте, докато получите гладка смес. Отделете жълтъците от белтъците. Разбийте жълтъците и ги добавете към леко охладения шоколад. Разбъркайте. В тази смес внимателно добавете кестеновото пюре. Ако пюрето е много гъсто, може да го разбиете предварително с 1-2 с. л. прясно мляко. Разбийте белтъците със щипка сол, докато станат на твърд сняг. Постепенно добавете пудрата захар. Внимателно смесете белтъците с шоколадово-кестеновата смес, като бъркате с шпатула, за да запазите въздуха. Разпределете муса в купички или чаши. Охладете в хладилник за минимум 2-3 часа, преди да сервирате.

