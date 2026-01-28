Тези дати на раждане са под специалната закрила на Вселената

Чувствали ли сте някога, че сякаш невидима сила ви закриля? Ако отговорът е „да“, според астрологията това може да са вашите лични планетарни покровители. Смята се, че те предпазват от негативни вибрации, лоша енергия и хора, които нарушават вътрешния ви баланс.

Познаването на рождените дати, които са под особено планетарно влияние, помага да разберете по-добре тази закрила и да изразите благодарност към небесните сили, пишат индийски медии. Макар че те не изискват признание, традицията твърди, че уважението към тях е във ваш интерес.

Кои дати на раждане са под силна планетарна закрила?

Числа на раждане: 1, 10, 19, 28

Вие сте под управлението на Слънцето – владетеля на всички планети.

Когато самият цар на небесните тела е ваш покровител, защитата се смята за почти абсолютна. Слънцето символизира жизнена сила, увереност и устойчивост срещу негативни влияния. Според вярванията то пази от лоша енергия, уроки и недоброжелателни намерения.

Съвет: Събуждайте се рано и всеки ден поднасяйте вода в чест на бог Сурия, за да засилите връзката със Слънцето.

Числа на раждане: 9, 18, 27

Вашият управител е Марс – огнената планета на смелостта и действието.

Марс носи воинствена енергия и силна защитна функция. Смята се, че той закриля своите подопечни в трудни ситуации и им дава кураж да преодоляват препятствията, стига да бъде почитан с уважение.

Съвет: За укрепване на марсианската енергия се препоръчва ежедневно рецитиране на Хануман Чалиса – свещен защитен химн.

Числа на раждане: 3, 12, 21, 30

Вие сте под влиянието на Юпитер – Гуруто, духовния наставник на планетите.

Юпитер е символ на мъдростта, напътствието и благосклонността. Хората под негово управление често получават подкрепа в трудни моменти, понякога без дори да осъзнават от какво са били предпазени. Смята се, че Юпитер премахва пречки по пътя към развитието.

Съвет: Изразявайте благодарност към своя Гуру всеки ден, а в четвъртък почитайте банановото дърво като знак на уважение.

Числа на раждане: 8, 17, 26

Ваш покровител е Сатурн (Шани) – планетата на кармата, реда и справедливостта.

Макар често да е възприеман като строг и тежък, Сатурн е изключително силен защитник за тези, които следват пътя на честността. Когато ви закриля, негативните влияния трудно могат да ви засегнат, но той изисква дисциплина и морална последователност.

Съвет: Посещавайте храм на Шани всяка събота и палете лампа със синапено масло под дърво пипал като символ на уважение и признателност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com