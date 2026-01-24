ДА! На българската храна

Любимите манджи на баба. Неустоимото пиле фрикасе

2 рецепти

Мая Петрова

Популярно ястие, което е проверено във времето, е фрикасе с пилешко. Правили са го и нашите баби, и майките ни. Ето две изпитани рецепти:

Продукти:

  • 1/2 кг пилешки гърди

  • 2 скилидки чесън

  • 5 с.л. брашно

  • 1 ч.ч. кисело мляко

  • 1 ч.л. сол

  • 1 ч.л. черен пипер

  • 1 стрък пресен лук

  • 3 с.л. олио

  • 1 жълтък

  • 1 с.л. лимонов сок

Приготвяне:

Пилешкото месо се сварява в подсолена вода и след това се накъсва или нарязва на парчета.

В дълбок тиган или тенджера се запържва брашното (5 с.л.) с олиото (3 с.л.) до златисто и се добавя счукан чесън (2 скилидки). Бърка се за няколко минути. Добавя се пилешкото месо (1/2 кг) и бульонът и се бърка на тих огън за десетина минути, докато бульонът се сгъсти.

Добавят се киселото мляко (1 ч.ч.), лимоновият сок (1 с.л.) и жълтъкът (1 бр). Посолява се и се подправя с черен пипер. Бърка се още 5 минути и фрикасето се сваля от котлона.

Преди сервиране се поръсва с пресен лук.

Пиле фрикасе с прясно мляко и бяло вино

Брой порции: 4
Време за приготвяне: 60 минути

Нужни продукти:

1 пиле
3 скилидки чесън
1 л прясно мляко
200 мл бяло вино
50 г брашно
3 с.л. масло
олио
сол
черен пипер
лимон

Как се готви:

Нарязаното на порции пиле се посолява и се овалва в брашно. Запържва се и след това се оставя настрана, да се отцеди мазнината.

В загрятото масло се запържва брашно, като се разбърква и след това се наливат прясното мляко и виното.

Запърженото пиле се прибавя към соса и ястието се овкусява с черен пипер, сол, стрит чесън и лимонов сок на вкус

