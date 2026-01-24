Любимите манджи на баба. Неустоимото пиле фрикасе

Популярно ястие, което е проверено във времето, е фрикасе с пилешко. Правили са го и нашите баби, и майките ни. Ето две изпитани рецепти:

Продукти:

Приготвяне:

Пилешкото месо се сварява в подсолена вода и след това се накъсва или нарязва на парчета.

В дълбок тиган или тенджера се запържва брашното (5 с.л.) с олиото (3 с.л.) до златисто и се добавя счукан чесън (2 скилидки). Бърка се за няколко минути. Добавя се пилешкото месо (1/2 кг) и бульонът и се бърка на тих огън за десетина минути, докато бульонът се сгъсти.

Добавят се киселото мляко (1 ч.ч.), лимоновият сок (1 с.л.) и жълтъкът (1 бр). Посолява се и се подправя с черен пипер. Бърка се още 5 минути и фрикасето се сваля от котлона.

Преди сервиране се поръсва с пресен лук.