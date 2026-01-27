От тефтера на баба: Възглавнички

Олио за пържене

Начин на приготвяне:

Смесете в дълбока купа прясното и киселото мляко, като разбъркате добре, за да се смесят напълно. Добавете яйцето, бакпулвера, захарта и щипка сол, след което отново разбъркайте, докато получите хомогенна смес.

Постепенно започнете да прибавяте брашното, като бъркате непрекъснато, докато се образува меко тесто. След като тестото е готово, го разточете върху набрашнена повърхност до дебелина около 5 мм. Покрийте го и го оставете да почине за 10 минути.

След като тестото е отпочинало, го нарежете на квадрати с желан размер. В дълбок тиган загрейте олиото на средно силен огън. Започнете да пържите възглавничките, като ги обръщате, за да се изпекат равномерно и да придобият златист цвят.

Когато са готови, ги извадете върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Поднесете ги топли.