От тефтера на баба: Възглавнички

Ако търсите бърза и лесна рецепта за нещо вкусно и пухкаво, домашните възглавнички са чудесен избор. Те са идеални както за закуска, така и за следобедна закуска с чаша чай или кафе. Следвайки тази рецепта, ще получите меки, златисти възглавнички, които ще се топят в устата.
Необходими продукти:
100 мл прясно мляко
100 мл кисело мляко
1 яйце
2 чаени лъжички бакпулвер
3 чаени лъжички захар
Щипка сол
2 чаени чаши брашно
Олио за пържене
Начин на приготвяне:
Смесете в дълбока купа прясното и киселото мляко, като разбъркате добре, за да се смесят напълно. Добавете яйцето, бакпулвера, захарта и щипка сол, след което отново разбъркайте, докато получите хомогенна смес.
Постепенно започнете да прибавяте брашното, като бъркате непрекъснато, докато се образува меко тесто. След като тестото е готово, го разточете върху набрашнена повърхност до дебелина около 5 мм. Покрийте го и го оставете да почине за 10 минути.
След като тестото е отпочинало, го нарежете на квадрати с желан размер. В дълбок тиган загрейте олиото на средно силен огън. Започнете да пържите възглавничките, като ги обръщате, за да се изпекат равномерно и да придобият златист цвят.
Когато са готови, ги извадете върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Поднесете ги топли.
