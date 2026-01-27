ДА! На българската храна

От тефтера на баба: Възглавнички

Меки и златисти, те се топят в устата

Снимка: Интернет
27 яну 26 | 10:15
223
Боряна Колчагова

Ако търсите бърза и лесна рецепта за нещо вкусно и пухкаво, домашните възглавнички са чудесен избор. Те са идеални както за закуска, така и за следобедна закуска с чаша чай или кафе. Следвайки тази рецепта, ще получите меки, златисти възглавнички, които ще се топят в устата.

Необходими продукти:

  • 100 мл прясно мляко

  • 100 мл кисело мляко

  • 1 яйце

  • 2 чаени лъжички бакпулвер

  • 3 чаени лъжички захар

  • Щипка сол

  • 2 чаени чаши брашно

  • Олио за пържене

    Начин на приготвяне:

    Смесете в дълбока купа прясното и киселото мляко, като разбъркате добре, за да се смесят напълно. Добавете яйцето, бакпулвера, захарта и щипка сол, след което отново разбъркайте, докато получите хомогенна смес.

    Постепенно започнете да прибавяте брашното, като бъркате непрекъснато, докато се образува меко тесто. След като тестото е готово, го разточете върху набрашнена повърхност до дебелина около 5 мм. Покрийте го и го оставете да почине за 10 минути.

    След като тестото е отпочинало, го нарежете на квадрати с желан размер. В дълбок тиган загрейте олиото на средно силен огън. Започнете да пържите възглавничките, като ги обръщате, за да се изпекат равномерно и да придобият златист цвят.

    Когато са готови, ги извадете върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Поднесете ги топли.


Автор Боряна Колчагова

