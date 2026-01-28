Мегакомпания хвърля милиони за завод мечта у нас

Първа копка на нов високотехнологичен завод за велпапе и опаковъчни продукти за 30 милиона евро край Пловдив направи вицеприемиерът Томислав Дончев днес. Предприятието ще бъде на територията на Тракия икономическа зона.

Инвестицията на японската компания „Три-Уол“ ще разкрие 150 нови работни места, посочват от Министерство на иновациите и растежа. Заводът ще разполага с голям склад за суровини и за готова продукция, цех за производство и административна част. Инвестиционният проект е изцяло ориентиран и съобразен с водещите европейски и международни принципи за „зелено“ производство.

Дружеството „Три-Уол България“ ЕООД е част от азиатската компания Tri-Wall – един от глобалните лидери в опаковъчната индустрия. Миналата година проектът у нас бе сертифициран с клас А по Закона за насърчаване на инвестициите. Тогава основателят на компанията Южи Сузуки заяви, че са избрали за своята инвестиция България пред Турция.

Усилията трябва да бъдат удвоени, дори утроени. Трябва да се целим още по-високо. Освен традиционните индустрии в сферата на машиностроенето, все повече трябва да мислим за автоматизация, мехатроника. Трябва да бъдем и още по-амбициозни“, каза Дончев.

Вицепремиерът определи и следващата приоритетна цел – пълно възстановяване на капацитета на българската електроника.

