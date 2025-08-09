Тайните на Троя! Проф. Иван Гацов с нови разкрития

Нови разкрития за тайните на Троя направи именитият ни праисторик проф. Иван Гацов в подкаста на "Стандарт" "Чудесата на България". Той години наред проучва древния град, описан от Омир.

Едни от най-великите хора в историята са се смятали за потомци на Троя. Александър Велики се е смятал за потомък на Троя, император Октавиан Август и Мехмед Завоевателя - също, разказа проф. Гацов в интервю за издателя и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова.

Проф. Гацов разкри още, че в края на 90-те години е открит печат, за който се смята, че е свързан с договор между хетската държава и Троя. Той се оказва силно доказателство, че “тази Троя е именно описаната от Омир“.



“Другото много интересно нещо беше изследванията на така наречения “Долен град”, който е осигурявал логистиката на Троя. Фактически градът-крепост е сам по себе си малка цитадела и тя не може да побере повече от няколкостотин души”, каза още проф. Гацов.

Според него благодарение на учения Илхан Кая и екипа му е установено, че преди 1500 години Троя се е отдръпнала от Бяло море.

Проф. Гацов обясни и как Турция успява да направи туризъм, основан на богатото си културно наследство.

„Още през 2008 – 2010 г. там положиха основите за създаване на инфраструктура, която се оказа абсолютно необходима, както за самата страна и за района, така и за туристиката”, сподели проф. Иван Гацов. Той уточни, че има предвид фантастичните магистрали, които направиха съседите ни и които никога не е вярвал, че ще ще бъдат построени само за няколко години - от Чанаккале до Измир, след това от Измир надолу в посока Ефес, където и нашите туристи ходят.



За последните 5 години по брой министри на културата бием всички държави, каза проф. Иван Гацов.

ОЩЕ В ПОДКАСТА В ПРОФ. ИВАН ГАЦОВ:

Археологът не трябва да се замисля защо температурата е 42 градуса и няма вода

Неджми Карул е изключителен професионалист

В Кавказ е открит череп под 500 куб см

Френски колега ми каза: архитектите ви са сред най-добрите

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com