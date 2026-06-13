Проф. Иван Гацов: Александър Велики е смятал, че е потомък на Троя
Преди повече от 15 г. в Турция бяха положени основите на инфраструктура, която е абсолютно необходима за туристиката
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Преди повече от 15 г. в Турция бяха положени основите на инфраструктура, която е абсолютно необходима за туристиката
Едни от най-великите хора в историята са се смятали за потомци на Троя