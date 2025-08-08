Скоро се сбъдва зловещо пророчество на Ванга

Известната българска пророчица Баба Ванга предсказа няколко важни събития за 2025 г. И едно от тях, на фона на мистериозен обект, приближаващ се към Земята, изглежда сякаш може да се сбъдне всеки момент.

Както пише wionews феноменалната българка е предвидила контакт с извънземни тази година.

„Хората отдавна търсят извънземни форми на живот, но без резултат. Сега мнозина вярват, че това може да се случи съвсем скоро благодарение на междузвездния обект 3I/ATLAS, който ще посети нашата система тази година“, отбелязват авторите на публикацията, чудейки се дали този обект ще потвърди пророчеството на Ванга.

Твърди се, че 3I/ATLAS е най-големият обект, посещавал някога Слънчевата система от космоса, и това е причината да е интересен за астронома от Харвард Ави Льоб. Той е почти сигурен, че обектът не е естествен и може да е идва от „планета-майка“.

„Обектът се движи в ретроградна орбита около Слънцето, което изглежда необичайно за подобни тела.

Той е и доста масивен - диаметърът му се оценява на 20-24 километра, което е около 200 пъти повече от Оумуамуа, междузвезден посетител от 2017 г. Този обект попадна в нашата система след пътешествие, продължило милиарди години“, се казва в публикацията.

Според Льоб е практически невъзможно естествен космически обект с такъв размер да пътува в космоса толкова дълго. Той смята, че 3I/ATLAS не е комета, а извънземен космически кораб на напреднала цивилизация, който може да носи сонди за изучаване на Земята и други планети.

„Може би това е контактът с извънземни, за който е говорила Баба Ванга.

Ако е така, тогава скоро ще се сбъдне още едно от нейните пророчества“, добавя изданието.

Според Льоб, възможният период на контакт е от 21 ноември до 5 декември 2025 г. Ученият не изключи, че корабът може да разпредели сонди по планетите и да се премести в други светове. Освен това Льоб има теория за това как може да се случи атаката срещу Земята: според него тя може да започне, когато обектът е зад Слънцето през октомври - в този момент той ще бъде невидим за учените.

