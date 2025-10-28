Ванга и Живият Нострадамус с еднакво предсказание. Какво ни чака

Ванга е предсказала астероида на извънземните, които щели да кацнат по време на голямо спортно събитие. Това пише сензационно в. "Дейли Мейл", който миналата година (а и преди това) публикува предсказанието на пророчицата. Този път обаче изданието съпоставя предсказанията на Ванга с тези на Живия Нострадамус, както наричат 38-годишния бразилец Атос Саломе. Той също предрекъл пристигането на извънземните и сега конкретизирал, че става въпрос за прочутия междузвезден обект 3I/ATLAS.

Че 3I/ATLAS е кораб на извънземните твърди (всъщност всичко започна от него) и харвардският астроном Ави Льоб, който изчислява траекторията на предполагаемия астероид и стига до заключението, че това не може да бъде маршрут, придобит по естествен начин от отчупила се 24-километрова скала с форма на пура, а си е целенасочено гледане от страна на извънземните към планетите в нашата слънчева система. Льоб оценява вероятността такава орбита да се появи случайно на 0,2%, а вероятността траекторията да премине за пряко наблюдение на три планети - на фантастично малките 0,005%. По този начин 3I/ATLAS е бил умишлено изстрелян, за да може да опознае по-добре Слънчевата система, вади заключение астрономът. Галактическият пътешественик идва от съзвездието Стрелец, където има огромно струпване на звезди и се предполага, че е с най-голяма вероятност в нашата галактика да съществуват планети с разумен живот.

Ави Льоб се прочу с теориите си как вече сме посещавани от пришълци. И дори направи експедиция в дълбоките води край остров Нова Гвинея, откъдето извади няколко разноцветни топчета от неизвестен материал, които били от разбил се кораб на извънземните. А уфолози предполагат, че Льоб е извадил и други артефакти, за които досега не е съобщил официално.

Що се отнася до пророчеството на Ванга, за което пише британският "Дейли Мейл", то било направено отдавна, но с категоричност за тази година, а такова направил и Живия Нострадамус (Атос Саломе). Изданието съобщава: "И двамата екстрасенси са предсказали точно големи световни събития, като пандемията от коронавирус, смъртта на принцеса Даяна, глобалния компютърен срив (известен като Смъртта на синия екран, който бе предимно в Америка и Великобритания) и 11 септември. Българската мистичка Баба Ванга, която почина през 1996 г., предсказала, че Земята ще осъществи контакт с извънземен живот по време на „голямо спортно събитие."

Саломе от Бразилия също така предупреждава, че 2025-та ще бъде годината, в която „човечеството може да загуби контрол над технологиите“. А също и на радикални иновации, но и на безпрецедентни предизвикателства. С възхода на изкуствения интелект, квантовите изчисления и медицинския напредък, той казва, че светът може да е на ръба на революционен прогрес - или на непосредствена катастрофа.

"Мейл" пояснява: "Преди да почине през 1996 г., българската ясновидка е обявила, че през 2025 г. земетресения ще опустошат света, докато Европа е разтърсена от опустошителна война. „Русия не само ще оцелее. Тя ще доминира света“, твърди изданието, че било казано от Ванга. „Тя също предсказала опустошителна война в Европа, която ще унищожи населението на континента, и по-катастрофални природни събития, включително изригването на спящи вулкани. Тя споменава земетресение по западното крайбрежие на САЩ."

Друг е въпросът, дали тези предсказания на Ванга са били наистина изречени или някои си съчиняват разни неща по една или друга причина.

