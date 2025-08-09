Изненада от Путин. Нова оферта преди срещата му с Тръмп

Руският президент Владимир Путин предложи ограничено прекратяване на огъня по въздух и море преди срещата на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска в петък. Това съобщава списание The Economist, позовавайки се на свои източници.

Според изданието "още по-впечатляващ пробив е възможен в самите преговори, когато се сключи по-широк набор от споразумения, които определят как в крайна сметка може да изглежда замразяването на конфликта".

В същото време "има значително разстояние между позициите на Украйна, Русия и Америка", добавя британското издание.

The Economist също добавя подробности за срещата между Уиткоф и Путин в Москва.

Според изданието Уиткоф на тричасовата си среща с Путин е предложил реинтеграцията на Русия в световната икономика, включително вдигане на санкциите и премахване на ограниченията върху търговията с въглеводороди.

Предполага се, че в отговор на това Путин е предложил да спре военните действия при условие, че Украйна доброволно се оттегли към административните граници на Донецка и Луганска области.

