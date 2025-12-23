Спрян е голям кошмар за Турция и Европа навръх Нова година

Турските служби за сигурност заловиха член на „Ислямска държава“, подготвян за извършване на самоубийствени атентати в Турция и Европа, на фона на предупреждения за възможни атаки около Нова година. В рамките на отделна операция са задържани и 10 души, заподозрени във финансиране на терористичната мрежа, предаде Euronews.

Националната разузнавателна служба на Турция арестува Мехмет Гьорен. Той е високопоставен член на разклонението „Ислямска държава – Хорасан“ (ISIS-K). По данни на източници от службите той е бил натоварен със задачата да извърши самоубийствени атаки срещу цивилни в Турция, Европа, Пакистан и Афганистан.

Гьорен, използвал псевдонима „Яха“, е задържан в граничния район между Афганистан и Пакистан и впоследствие е транспортиран в Турция след координирана разузнавателна операция. Акцията предотвратила планирани нападения и разкрила канали за набиране на нови членове на организацията.

Според разузнавателната информация Гьорен преминал обучение в лагери по афганистанско-пакистанската граница, съгласил се да извършва самоубийствени атаки и с времето достигнал до ръководна позиция в ISIS-K.

Той оцелял и след въздушни удари срещу бойци на групировката в Пакистан. Смята се, че действал заедно с Йозгюр Алтън, известен с псевдонима „Абу Ясир ал Турки“, който участвал активно в прехвърлянето на бойци от Турция към региона на Афганистан и Пакистан. Алтън вече е заловен и арестуван по-рано.

Междувременно вътрешен документ на Жандармерията в Анкара от 19 декември, цитиран от вестник Cumhuriyet, предупреждава, че ИДИЛ може да планира атаки на многолюдни места в навечерието на Нова година.

Според предупреждението е възможно да се подготвят въоръжени нападения, самоубийствени атентати, автомобилни бомби, атаки с дронове или врязване на превозни средства в тълпи. Като рискови зони са посочени търговски центрове и обществени пазари, а службите за сигурност са инструктирани да бъдат в най-висока степен на готовност.

