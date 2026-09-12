Всичко за Луганск

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"Черният списък” на Украйна

"Черният списък” на Украйна

В Донбас приключиха изборите за депутати и лидери на провъзгласилите се републики. Гласуването в ДНР и ЛНР мина уж тихо и спокойно. Съблюдавайки всичк...

03 ноември | 12:55
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Улични боеве в Луганск

Улични боеве в Луганск

Улични боеве между опълченците и украинската армия се водят в центъра на град Луганск, съобщиха руските медии. Военният говорител Андрий Лисенко обяви...

19 август | 19:24
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