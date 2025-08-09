Защо Тръмп и Путин се срещат в Аляска? 6 причини

След като поне 5 държави предложиха да бъдат домакини на срещата на върха между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин избраха Аляска. Защо?

Много са причините, а отговорът е представен по различен начин от двете държави.

Американска Аляска ще бъде мястото за среща на Владимир Путин и Доналд Тръмп, тъй като САЩ не признават юрисдикцията на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на руския президент, твърди The Washington Post.

Медията припомня, че още през 2023 г. международният съд издаде заповед за арест на руския президент, както и на омбудсмана по правата на детето в Русия Мария Львова-Белова: те бяха заподозрени в предполагаемо "незаконно депортиране" на деца от територията на Украйна.

Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че ще се срещне с Путин във "великия щат Аляска".

По-късно изборът на мястото на срещата на върха беше потвърден от помощника на руския президент Юрий Ушаков. "Изглежда съвсем логично, че толкова важна и очаквана среща на върха ще се проведе именно в Аляска - нашата делегация просто ще прелети над Беринговия проток“, обясни той.

Кирил Дмитриев, специален представител на президента Путин, пък даде друга насока - срещата в Аляска ще постави на фокус необходимостта от международното сътрудничество в Арктика, тема, която е гореща след като американски политик поиска САЩ да купи и Командорските острови, за които се твърди, че случайно изпаднали от сделката, с която навремето придобили Аляска..

Знаковото място

Губернаторът на Аляска Майк Дънлийви обяви със задоволство, че районът е готов да се превърне в платформа за среща между руския и американския лидер.

"В продължение на векове Аляска е била мост между нациите и днес ние продължаваме да бъдем врата за дипломация, търговия и сигурност в един от най-важните региони на земята. Светът ще наблюдава и Аляска е готова да бъде домакин на тази историческа среща", написа той в социалните медии X.

Американският политолог, бивш журналист на "Ню Йорк Таймс" Джон Вароли, нарече избора на място за срещата символичен.

"Това е изключително символично, защото Аляска беше руска територия, която Съединените щати придобиха през през 1867 г. Така че това е територия, която всъщност обединява Америка и Русия".

Освен това Вароли нарече Аляска по-надеждна платформа от другите по отношение на гарантирането на сигурността на срещата.

Руснаците веднага сложиха свой нюанс в това обяснение. Един от руските политолози обясни: "Аляска е американски щат, но има нюанси. Географски той е по-близо до Русия, отколкото до Съединените щати. Аляска граничи с Руската федерация и изглежда е откъсната от Америка. Освен това нека не забравяме, че по времето на Руската империя тя е била част от нашата държава. Затова днес Аляска юридически е територия на САЩ, но по един или друг начин е близка до Русия географски и исторически".

Извънредния и пълномощен посланик на Русия в САЩ Александър Яковенко дори се върна по-назад в историята. "Аляска се отнася до положителната част от нашата обща история: въоръжения неутралитет на Екатерина II по време на Американската война за независимост и две руски ескадрили край бреговете на Америка по време на Американската гражданска война".

Историята на Аляска

Аляска е открита през 1732 г. от руските изследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров. Полуостровът е проучен подробно през 1741 г. от втората камчатска експедиция на Витус Беринг. Първото руско селище е там до 1867 г., когато територията е под управлението на Руско-американската компания. Аляска е продадена на Съединените щати на 30 март 1867 г. като договорът е ратифициран от американския президент Андрю Джонсън. Сумата е 7.2 милиона щатски долара.

По онова време сделката е била много оспорвана в американското общество. Големият въпрос е бил - защо им е притрябвала на САЩ Аляска, наричана иронично "големият хладилник".

Руския не само искала, но и била принудена да продава. Царят имал спешна нужда от пари след поражението си в Кримската война, водена срещу Османската империя и нейните съюзници Англия и Франция. Пътят до Аляска бил труден, а и ценните животински кожи, които привличали руските търговци, намалявали все повече. Освен това Русия се страхувала, че завладявайки широки територии в Канада, Англия ще прояви апетит и към Аляска.

Близо 160 години след продажбата, Путин ще бъде първият руски президент, който ще посети Аляска.

