Северна Македония обяви кризисно положение. Сериозен проблем

Правителството на Северна Македония обяви кризисно положение на пазара на електрическа енергия поради затруднената доставка на енергоносители вследствие на блокадата на границите с Гърция от гръцките земеделци.

На днешното правителствено заседание беше взето решение да бъдат активирани държавните резерви. В тях държавата разполага с 10 500 тона мазут, които са достатъчни за 47 дни.

Причината за обявяването на кризисно положение е невъзможността за доставка на мазут, който е необходим за производството на електрическа енергия.

Правителството информира, че задължителните резерви от нефтен дериват ще бъдат предоставени безвъзмездно, а АД ЕСМ ще има задължение да подава отчет за разхода на мазута пред правителството и Министерството на финансите.

Министърът на енергетиката заяви, че това няма да означава никаква криза.

„Няма да има никаква криза. За гражданите това няма да означава нищо, тъй като държавата разполага с резерви от мазут. Това означава, знаете, има протести от страна на гърците и вече повече от 50 дни има невъзможност за доставка на мазут. Това означава, че държавните резерви ще снабдяват ЕСМ с мазут“, заяви министърът на енергетиката Саня Божиновска.

Протести на гръцките земеделци имаше и този следобед, но министърът на енергетиката посочи, че според най-новите информации граничните пунктове с Гърция ще бъдат проходими по време на празниците, предава бТВ.

