Северна Македония обяви кризисно положение. Сериозен проблем
Беше взето решение да бъдат активирани държавните резерви
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Беше взето решение да бъдат активирани държавните резерви
Удължаване на кризисното положение по границите си с почти година. Това ще гласува днес парламентът в Македония. Депутатите настояват крайната дата да...
Македонското правителство обяви кризисно положение за южната и северната граница си граница заради големия бежански поток от Близкия Изток. Специален...