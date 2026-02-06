Изненадваща поява в Румъния. Никой не очакваше това

Докато черната пантера, която се появи в пределите на Шумен през 2025 г. прикова вниманието към града, сибирски тигър се появи в съседна Румъния.

Кадри на сибирски тигър, който се разхожда свободно в двор в румънския окръг Дъмбовица, станаха хит в Тик Ток.

Полицията е образувала наказателно производство, за да провери законността на притежанието на диви животни в менажерията на собственика. Разследването е насочено към евентуални нарушения, свързани с произхода на животното и условията, при които то се отглежда.

Лицето, което притежава сибирския тигър, стопанисва менажерия в населеното място Пичор де Мунте, в окръг Дъмбовица, в близост до Търговище. Миналата година Националната екологична гвардия наложи глоба в размер на 120 000 леи след извършена проверка на място.

TикТок акаунтът, който е публикувал кадрите, носи името IWF Menajerie Dâmboviţa. Тигърът е заснет отблизо, а в двора се виждат и други животни, а човекът, който снима, казва: "Сибирски тигър в засада", "всички елени и муфлони са го причакали" и нарича тигъра Шере Хан.

Акаунтът има десетки хиляди последователи, а сред коментарите под публикацията с тигъра има такива от хора, които твърдят, че са били там и са държали животното в ръцете си, когато е било малко, изразяват изумление колко голямо е станало, както и други, които подчертават, че трябва да бъде уведомена Полицията за защита на животните, защото случващото се е опасно.

