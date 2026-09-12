Путин в разговор с Тръмп. Готов е на примирие, но иска
Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област
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Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област
Трима служители на комуналните служби са убити в контролираната от Русия зона
Двамата се срещат в петък в Аляска
Без стоманодобивни заводи украинската икономика ще загине
Нови руски ракетни атаки са довели до прекъсвания на електрозахранването
Изявление направи Александър Кофман, ръководител на Обществената камара на републиката
При обстрел от украинските сили
Произнесе се какво да направят хората в Донецк
Руските войски и подкрепяните от тях сепаратисти се опитват да превземат изцяло Донбас
Градът е фактическата столица на отцепническата ДНР
Даде краен срок за завземането им
Властите в самопровъзгласилата се Донецка народна република в Източна Украйна въведоха специален режим на самоуправление на контролираната от тях тери...
Снаряд, изстрелян от украинските сили, се е взривил в едно от училищата в Киевския район на Донецк. Това съобщиха жители на Путиловски микрорайон. Ук...
Тежка вечер са изкарали украинците в района на Донецк. В нощта на вторник срещу сряда е била възобновена артилерийската стрелба, информира РИА Новости...
Снаряд е улучил градската клиника на Донецк, съобщиха властите на самопровъзгласилата се Донецка народна република, съобщава БНР. Снарядът е изстрелян...
Украинският президент Петро Порошенко е предложил на Владимир Путин да "вземе Донбас", пише руският "Форбс". По време на преговорите във формата "Норм...
Колона от автомобили на министерството на извънредните ситуации на Русия с хуманитарна помощ за семействата на загиналите и пострадалите при аварията...
Над 30 души са загинали след взрив в мина в източна Украйна. информира Guardian. Инцидентът, при който са ранени и най-малко 14 души, се е разиграл в...
Ситуация на територията на Донецка и Луганска област клони към стабилизиране, обясни на пресконференция представителят на Съвета за национална сигурно...
Минск. Лидерите на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република отказаха да подпишат подготвеното споразумение за Източна Украйна, съоб...