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Донецк насрочи избори наесен

Донецк насрочи избори наесен

Властите в самопровъзгласилата се Донецка народна република в Източна Украйна въведоха специален режим на самоуправление на контролираната от тях тери...

02 юли | 18:14
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