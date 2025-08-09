Напрежение с имотите у нас. Предупреждението

Напрежение на имотния пазар в България.

Темповете на поскъпване на жилищата у нас са най-ускорени в Европейския съюз. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика, съобщава БНР.

Страната ни е сред водещите пет членки на ЕС по ръст на продажбите на жилища през юни. ИПИ отбелязва, че пазарът се подхранва от исторически рекордно ниски стойности на лихвите по жилищните кредити от около 2,5%, а новоотпуснатите заеми за жилища през юни достигат един млрд. лв.

През второто тримесечие ръстът на годишна база на продажбите на жилища у над ни нарежда на трето място в ЕС, като само през юни ръстът на сделките е с почти 7% спрямо година по-рано. Всичко това се случва на фона на двуцифреното увеличение на цените на имотите.

Лихвите по жилищните кредити през май и юни падат до рекордно ниските нива от 2,43% и увеличават дълга на домакинствата към банките до над 51 млрд. лева - с 21% по-висок от юни 2024 г.

ИПИ предупреждава за "кредитна експензия" от страна на банките, която може да постави в риск икономиката на страната.

Авторът на изследването Лъчезар Богданов подчертава, че ускореното кредитиране на имотния пазар поставя икономическите дейности под зависимостта от вътрешното търсене и кредитната активност на банковия сектор. Според него охлаждането е неизбежно и тогава дори само спиране, а не свиване на растежа, може да засегне много стопански сектори.

