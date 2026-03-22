Челен сблъсък с линейка, има загинал

64-годишен мъж загина при тежка катастрофа тази нощ на пътя София- Варна. Инцидентът е между автобус и линейка в района на великотърновското село Момин сбор, предаде бТВ.

Около 22 ч. в събота две линейки с пациенти пътуват от Павликени към болницата във Велико Търново. В района на село Момин сбор първата линейка се удря челно в идващ насреща автобус. При катастрофата на място загива шофьорът ѝ Стефан Костадинов.

„Катастрофата е станала в момент на разминаване, автобусът се е движил в посока София, а линейката - в посока Варна. В момента на разминаване на автобуса с камиона, линейката предприема изпреварване и се забива челно в автобуса. Тирът е бил преди линейката“, коментира Юрий Курдов.

Колеги на загиналия шофьор казват, че е безупречен и са в шок от случилото се.

„Отличен, много добър, отзивчив. Винаги готов да помогне. Просто лоша дума за него не може да се каже, един от най-добрите ни колеги. Той си е бил на работа, изпълнявал си е служебните задължения, винаги е бил стриктен, коректен“, каза Николай Николов, шофьор на линейка.

Според пътният експерт Илия Тодоров една от причините за тази катастрофа е двулентовият път по натовареното тресе и липсата на магистрала:

„Специалният режим на движение действа, когато ни е включена звукова и светлина сигнализация. Тази сигнализация и специалният режим на движение позволяват да се нарушават правила в това число. Да се преминава дори на червен светофар, да се превишава максимално допустима скорост. Да се изпреварва на забранени за това места. Но всичко това е с уговорката в закона, че не трябва да се създава опасност за движението“.

В линейката пътували майка и дете на два месеца, които са настанени в педиатричното отделение на болницата във Велико Търново.

Детенцето и майката са добре, също и медицинският служител, който е бил отзад, да ги обслужва, обясни ст. ком. Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР Велико Търново.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват.

