След 16 години! Местят най-проблемния трамвай в София

След 16 години най-проблемният трамвай в София - по бул. "Скобелев" в участъка от Петте кьошета до НДК, който тормози хората, защото минава точно до прозорците им, има шанс да бъде преместен.

Три фирми са подали оферти по обществената поръчка на община за изместване на трамвайното трасе по бул."Скобелев". Тя трябва да бъде изпълнена до 18 септември - срок даден от Върховния административен съд (ВАС). Трасето бе изградено уж като временно през 2010 г., заради строящото се метро под НДК, и трябваше да бъде премахнато през 2012 г., но все още съществува. Хората от квартала правят редовно протести.

За обекта са подали документи “Трейс Груп Холд” АД, обединение “Геопът Скобелев” с участието на “Геострой” и “Инмат София”.

Според изготвения проект трамвайното трасе ще бъде изместено по-далече от кооперациите, като ще бъде качено надземно върху нова стоманобетонова конструкция. Предвидено е новото трасе да тръгне от ниво терен и да достигне до нивото на горния ръб на тунела за НДК, на 6.5 метра над нивото на съществуващия терен. Ще бъде изградено еднопосочно локално платно с ширина 3 метра за по-добър достъп до жилищните сгради. Ще се ремонтират цялостно тротоарите, както и северният локал. Ще се реорганизира и движението в тунела - веднага след портала се предвижда отваряне на съществуващия остров и осигуряване на пътна връзка по трасето на съществуващата трамвайна линия и съществуващото отклонение на транспортния тунел към бул. ”Фритьоф Нансен” за транспортна връзка с бул. ”Черни връх”, бул. ”България” и бул. ”Евлоги и Христо Георгиеви”.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 3.2 млн. евро. Офертите ще се оценяват на база цена и техническото предложение, като цената е с 60% тежест.

