БАБХ иззе над 200 кг храни без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Над 200 кг храни от животински произход иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) от микробус на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

На 22 март т.г. в микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, митничари са открили храни от животински произход без необходимите документи. Веднага са уведомили инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца, както и малки количества колбаси и други хранителни продукти. Съставен е протокол за изземване. Съгласно действащото законодателство продуктите ще бъдат унищожени.

Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Вижте списък с продуктите, разрешени за внос с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България, и изискванията за внос на продукти от животински произход в ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com