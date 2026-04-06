„Изворът да не пресъхва – Цветница 2026“ събра близо 700 участници в Стара Загора

В празника се включиха 42 институции с близо 700 участници – детски

фолклорни състави и индивидуални изпълнители от детски градини, училища

и читалища от цялата страна. Те представиха богатството на българския

фолклор чрез песни, танци, пресъздаване на народни обичаи, приказки и

игри. В програмата със старание и вдъхновение се включиха и децата от

Дневния център за деца и младежи с увреждания в Стара Загора.



Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878“ –

с. Дълбоки и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.



За участниците бяха подготвени и безплатни творчески работилници от ЦПЛР

– Стара Загора и НЧ „Христо Танев – 2020“ – Стара Загора.



„И тази година денят беше изпълнен с добро настроение, отлична

организация и богата програма. Радва ни, че интересът към събитието

нараства, а представянето на участниците става все по-впечатляващо.

Празникът се утвърждава като все по-богат и пъстър“, споделят

организаторите от НЧ „Развитие – 1878“ – с. Дълбоки.



Организаторите благодарят на всички участници за техния принос към

празника.



