Регионални

„Изворът да не пресъхва – Цветница 2026“ събра близо 700 участници в Стара Загора

Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878“ – с. Дълбоки и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора

„Изворът да не пресъхва – Цветница 2026“ събра близо 700 участници в Стара Загора
06 апр 26 | 17:17
101
Никол Симова

В празника се включиха 42 институции с близо 700 участници – детски
фолклорни състави и индивидуални изпълнители от детски градини, училища
и читалища от цялата страна. Те представиха богатството на българския
фолклор чрез песни, танци, пресъздаване на народни обичаи, приказки и
игри. В програмата със старание и вдъхновение се включиха и децата от
Дневния център за деца и младежи с увреждания в Стара Загора.

Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878“ –
с. Дълбоки и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

За участниците бяха подготвени и безплатни творчески работилници от ЦПЛР
– Стара Загора и НЧ „Христо Танев – 2020“ – Стара Загора.

„И тази година денят беше изпълнен с добро настроение, отлична
организация и богата програма. Радва ни, че интересът към събитието
нараства, а представянето на участниците става все по-впечатляващо.
Празникът се утвърждава като все по-богат и пъстър“, споделят
организаторите от НЧ „Развитие – 1878“ – с. Дълбоки.

Организаторите благодарят на всички участници за техния принос към
празника.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Коментирай