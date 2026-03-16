Йордан Цонев повежда листата на ДПС във Велико Търново

Днес Движение за права и свободи във Велико Търново регистрира своята листа за участие в изборите за народни представители на 19 април.

Кандидати за народни представители в 4-ти МИР са:

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Гюнай Мюмюнов Далоолу

3. Сунай Хасанов Мунков

4. Ферах Синанова Пъцева

5. Мъстън Феимов Еминов

6. Зия Алиев Алиманов

7. Атанас Дончев Бъчваров

8. Здравко Валентинов Добрев

9. Ивелин Якимов Розинов

10. Митко Станчев Станев

11. Деница Кирилова Василева

12. Самир Филипов Димитров

13. Невена Иванова Блажева

14. Джейхун Назми Халил

15. Галя Христова Йорданова

16. Ивайло Данаилов Карамфилов

