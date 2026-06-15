Започна осмото издание на Конкурса за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“

В Камерната зала на Драматичния театър „Сава Огнянов“ днес официално беше дадено началото на осмото издание на Конкурса за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“, който е в Националния културен календар на Министерството на културата и се организира с подкрепата на Община Русе. Форумът се е утвърдил като платформа за откриване и развитие на нови творчески гласове в българския и балканския театър и се провежда до 20 юни. На откриването присъстваха заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на Драматичния театър „Сава Огнянов“ Боян Иванов, участниците в тазгодишното издание на конкурса, както и представители на културната общност. Събитието беше уважено и от арх. Живка Бучуковска – член на Комисията по културата и медиите в 52-рото Народно събрание.

След селекция, извършена от театроведа и театрален критик д-р Зорница Каменова, до финалния етап достигнаха трима режисьори и един режисьорски тандем, които ще разработват своите сценични проекти в рамките на творческите ателиета в Русе. Това са Любомир Колаксъзов с проекта „Паметта на хартията“ по мотиви от романа „451 градуса по Фаренхайт“ на Рей Бредбъри, Мария Панайотова с „Да убиеш Минотавър“ по три пиеси на Маргарит Минков, Теодора Силяноска от Република Северна Македония с постановъчната идея „Ни рак, ни риба“ от Франц Ксавер Крьоц, както и румънският творчески тандем Еда Коза и Дан Коза, които ще работят върху текста „Въже и акробати“ от Пека Щефан.

През следващите шест дни младите режисьори от България, Северна Македония и Румъния ще работят съвместно с актьори от трупата на Русенския театър в рамките на интензивна творческа лаборатория под мотото „Лабиринти на настоящето“. Чрез поредица от ателиета, репетиции и публични представяния те ще изследват съвременните предизвикателства пред човека и обществото, търсейки нови сценични форми и артистични решения.

„Русе винаги е бил град на новаторството, духовността и културния обмен. Конкурсът „Слави Шкаров“ е едно от събитията, които утвърждават нашия град като място, в което младите таланти получават възможност да експериментират, да се развиват и да срещат своята публика. Радвам се, че тази инициатива продължава да привлича участници от различни държави и да създава среда за творчески диалог отвъд границите“, заяви Енчо Енчев. Заместник-кметът допълни, че Община Русе ще продължи да подкрепя проекти, които насърчават културното развитие и дават сцена на новото поколение артисти.

По време на церемонията бяха представени програмата на конкурса, творческите екипи и основните акценти в предстоящите работни сесии. Организаторите акцентираха върху мисията на инициативата да съхранява паметта за един от най-ярките български театрални режисьори – Слави Шкаров, чието име конкурсът носи вече осма поредна година.

Конкурсът „Слави Шкаров“ продължава да бъде сред най-престижните възможности за професионална реализация на млади режисьори в България. Победителят в тазгодишното издание ще получи възможността да реализира собствен спектакъл на сцената на Драматичен театър „Сава Огнянов“ през театралния сезон 2026/2027.

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