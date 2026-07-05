Прокълнато място в София. Нова катастрофа на черна точка

Лек автомобил е излетял от пътното платно и е навлязъл върху трамвайното трасе на бул. „Възкресение“ в София, съобщават очевидци във Facebook.

Сигналът е придружен със снимки от мястото на инцидента. По кадрите се вижда, че автомобилът е спрял едва след като се е ударил в металните заграждения, които разделят трамвайното трасе от пътното платно.

По първоначална информация колата вероятно се е движела с висока скорост, вследствие на което водачът е изгубил контрол и е напуснал пътното платно. Към момента тази информация не е официално потвърдена. Според очевидци зад волана е била жена.

Инцидентът е станал в близост до спирка на градския транспорт, където по това време са се намирали два автобуса.

Мястото на катастрофата връща болезнен спомен за тежкия инцидент от миналото лято, когато автомобил с висока скорост се вряза в автобус на градския транспорт. При катастрофата загина на място сирийският лекар д-р Хасан Салех, а случаят предизвика широк обществен отзвук.

Към момента няма официална информация дали при днешния инцидент има пострадали, както и какви са причините за катастрофата. Очаква се полицията да излезе с подробности след извършване на оглед на място.

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