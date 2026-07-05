Бивш лидер на БСП премина през най-голямата битка в живота си

Бившият лидер на БСП и доскорошен вицепремиер Атанас Зафиров премина успешно през най-голямата битка в живота си. Той е претърпял изключително тежка онкологична операция в една от най-реномираните клиники в Истанбул, Турция. Хирургическата интервенция e извършена преди дни и е продължила повече от 7 часа. Тя е била свързана с отстраняването на огромен тумор. По данни на Флагман редица болници са отказали да приемат пациента поради високия риск за живота на пациента и изключителната сериозност на интервенцията.

За щастие, медицинският екип е реагирал професионално и всичко е преминало напълно нормално и идеално, като в момента социалистът се възстановява успешно.

На 16 юни Зафиров сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което написа: „Благодаря на всички мои приятели, братя и сестри, които бяха до мен от първия ден в тази почти невидима, но много важна битка в живота ми!“.

Към публикацията бе прикачена и снимка, направена броени дни след интервенцията в болницата в Истанбул, на която политикът изглежда видимо отслабнал, след като е свалил близо 30 килограма в процеса на лечение и е възвърнал младежката си форма.

В този изключително труден за него момент до него неотлъчно са били неговите съпартийци и близки приятели Драгомир Стойнев и Георги Гогов, които са го посетили на място. След успешния край на лечението бившият вицепремиер вече се е прибрал в София.

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