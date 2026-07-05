Съветник на Йотова направи нещо невероятно. Всички говорят за него

Съветник на президента Илияна Йотова направи нещо невероятно. Съветникът по спортните въпроси на президента Георги Александров спаси дете по време на семейната си почивка в Гърция.

Георги Александров, който е бивш състезател и треньор по кану-каяк, успя да спаси 12-годишно румънско момиче, което бе навлязло само с паделборн на 3,5 мили от брега в Ситония.

Георги Александров забелязал бедстващото момиче по средата на дистанцията до Касандра. След още 2 мили вятърът можеше да отнесе детето в открито море.

Александров веднага достигнал до нея с моторница, след което я извадил невредима на брега.

“Още един щастлив ден. Спасихме едно 12-годишно момиченце. Падълборн бе излязъл навътре в морето при offshorе вятър. Без спасителна жилетка, без вода, на 4 км от брега.Не влизайте в морето без жилетка, телефон, въже и приятел. При този вятър за 15 минути дъската навлезе на 4 км в морето. При тази ситуация мога да отида да помогна или да извикам моторница, за да го извади”, каза Георги Александров във видео, което публикува след успешната спасителната акция, написаха от sportal.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com