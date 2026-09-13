Съветник на Йотова направи нещо невероятно. Всички говорят за него
Спаси дете в Гърция
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Спаси дете в Гърция
Работата на спасителите била затруднена от скалистия терен и острите каменни ръбове
Момичето нямало пулс и не дишало, но ефрейтор Никола Върбанов успял да го върне към живота
Лондон. Кралица Елизабет Втора награди посмъртно наш герой, спасил от удавяне дете на Острова, при което самият той загина. Българинът с британско гра...