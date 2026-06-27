Стряскаща прогноза! Задължителна военна служба още догодина?

Германските власти обмислят въвеждането на задължителна военна служба за мъжете още през 2027 г., според британския вестник The Telegraph , позовавайки се на парламентарни представители. Бундесверът иска да увеличи военния си персонал до 260 000 до 2035 г., но се опасява, че няма да може да го направи единствено чрез доброволци.

Според изданието, Германия активно се готви да противодейства на „нарастващата заплаха от Русия“. Източници на вестника в парламентарната комисия по отбрана и Християндемократическия съюз твърдят, че страната ще бъде принудена да се върне към задължителната военна служба, ако армията не е в състояние да увеличи личния си състав чрез доброволци. Решението трябва да бъде взето до 31 юли 2027 г.

Томас Ревекамп, председател на парламентарната комисия по отбрана, заяви пред „Телеграф“, че се съмнява, че Бундесверът ще успее да привлече допълнителни 75 000 новобранци само чрез доброволно набиране на военна служба. „Ще трябва сериозно да обсъдим как ще постигнем тази амбициозна цел“, каза той.

Германия премахна задължителната военна служба през 2011 г. Според г-н Ревенкам страната е променила оценката си за отбранителните си способности след избухването на руско-украинския конфликт. В края на 2025 г. германското правителство задължи всички мъже да попълнят анкета съгласно Закона за доброволната военна служба. През април 2026 г. Бундесверът представи първата концепция за военна стратегия в следвоенната история на страната, която предвижда създаването на най-мощната сухопътна армия в Европа до 2039 г.

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