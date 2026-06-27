Колко струва кафето у нас и в Гърция. Ще се изненадате

Една и съща марка кафе, същият грамаж - в България е почти двойна цената в сравнение с Гърция.

Разликата в цените показва Валентин Кирилов във фейсбук.

Докато въпросното кафе в магазин в Гърция струва 3,42 евро - у нас 6,14 евро. Той прави сравнения и с цените на плодовете, както и на бутилираната вода.

"Направих едно сравнение, което наистина ме изненада…

Това е същото кафе, което с Танчето си купуваме за вкъщи.

Реших просто да сравня цената в гръцки супермаркет с тази в България.

После направих същото и с минералната вода.

Не правя този клип, за да кажа кое е по-добро.

Просто ми е интересно как е възможно едни и същи продукти да имат толкова голяма разлика в цената", написа той, цитира Блиц.

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