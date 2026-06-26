Една болест мъчи българите, покосява 60 процента

Една болест мъчи българите, като покосява 60 процента от населението. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени на интернет страницата на НСИ.

Основните причини за смърт сред населението на България и през 2025 г. са болестите на органите на кръвообращението, обяви проучването. На тях се дължат 60.9 на сто от боледуванията с фатален край. Коефициентът на смъртност е 942.2 на 100 000 души от населението.

Справка в данните на НСИ показва, че тенденцията се запазва спрямо предходната 2024 г. Тогава болестите на органите на кръвообращението са били причина за 60.7 на сто от смъртността, което е леко покачване.



При новообразуванията също се наблюдава минимално увеличение, като през 2024 г. коефициентът е бил 265.8 на 100 000 души.

Статистиката отчита и съществени разлики в интензитета на смъртността от новообразувания между мъжете и жените. Както през миналата, така и през предходната година, този показател е значително по-висок сред мъжете.



Данните показват коефициент от 312.4 на 100 000 мъже срещу 224.6 на 100 000 жени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com