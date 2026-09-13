Една болест мъчи българите, покосява 60 процента
Една болест мъчи българите, като покосява 60 процента от населението. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени на интернет ст...
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Една болест мъчи българите, като покосява 60 процента от населението. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени на интернет ст...
Болестите на сърцето продължават да отнемат най-много човешки животи
Жените живеят по-дълго от мъжетенаймноговъв Видин
Оглавихме черна класация
Тревожен доклад за детската смъртност у нас
Официалната статистика сочи, че 13% е смъртността при западнонилска треска
За преждевременна се смята смъртност, настъпила преди 65 години
Предписването на антибиотик в началото потиска развитието на бактериите
Слабото място на българското здравеопазване е профилактиката
Броят на смъртните случаи се е увеличил повече от два пъти до 11,1 милиона
Детската смъртност намалява, уточни проф. Хинков
Структурата на населението се е променила, по-остаряло е
Клиничната картина е напълно различна
Смъртността остава висока, въпреки че броят на новите случаи на коронавирус е намалял
Единственото ефективно нещо в момента е да се затягат мерките и ударна ваксинация
Той даде пример със съседна Румъния
Може да останем въобще без пенсии
Ваксинацията трябва да е личен избор и да не се дискриминират неваксинираните, каза микробиологът депутат
Починалите с коронавирус са станали почти двойно повече в рамките на седмица
Броят на починалите се е увеличил от 4,7 милиона на 5,2 милиона