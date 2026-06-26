Кои са двете най-чести причини за смърт у нас през 2025 г.

Болестите на органите на кръвообращението продължават да бъдат основната причина за смърт сред населението на България и през 2025 г., показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката 60,9% от всички смъртни случаи в страната се дължат на сърдечно-съдови заболявания. Коефициентът на смъртност при тази група заболявания достига 942,2 на 100 000 души от населението.

За сравнение, през 2024 г. делът им е бил 60,7%, което показва, че сърдечно-съдовите заболявания продължават да са най-сериозният здравен проблем за българите.

На второ място сред причините за смърт остават онкологичните заболявания. През 2025 г. смъртността от новообразувания е 266,8 на 100 000 души, при 265,8 на 100 000 година по-рано.

Данните показват и ясно изразена разлика между половете. Смъртността от онкологични заболявания е значително по-висока при мъжете – 312,4 на 100 000, докато при жените тя е 224,6 на 100 000.

Статистиката потвърждава, че въпреки развитието на медицината, сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания продължават да бъдат двете най-големи предизвикателства пред общественото здраве в България.

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