Кои са двете най-чести причини за смърт у нас през 2025 г.
Болестите на сърцето продължават да отнемат най-много човешки животи
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Болестите на сърцето продължават да отнемат най-много човешки животи
Наскоро публикувани научни данни разкриват тревожна тенденция за нарастване на случаите на рак на дебелото черво
Хубавото на пандемията беше, че стимилура изключително много развитието на биомедицината, твърди доц. Велизар Шиваров
Събитието бе в Специализираната болница по онкология за борба с онкологичните заболявания. Кампанията се нарича “Продължаваме” ...
Специализираната болница за активно лечение на онкологичните заболявания „Д-р Марко А.Марков – Варна" ЕООД стартира пролетната серия от годишната прог...
София. "София безспорно е лидер в здравеопазването в България, не знам дали е добре или не, но е факт, и ние се гордеем с това". Това каза столичният...